Янукович рекомендує йти в парламент місцевим
14:48, 27 квітня 2012Крым
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Але квота центру повинна бути
Велика частина місць при балотуванні на виборах до Верховної ради України по мажоритарних округах від Партії регіонів повинна бути віддана місцевим лідерам, заявив під час перебування в Армянську президент України, почесний лідер ПР Віктор Янукович.
«Це питання має визначити республіканська партійна організація в Криму», - зазначив Янукович.
При цьому раніше, сказав президент, була невелика квота центру для участі у виборах по регіонах. «Я думаю, цей принцип можна застосувати і сьогодні», - підкреслив Янукович.
У Криму створено 10 одномандатних округів, в Севастополі - 2.
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