Янукович рекомендує йти в парламент місцевим

Велика частина місць при балотуванні на виборах до Верховної ради України по мажоритарних округах від Партії регіонів повинна бути віддана місцевим лідерам, заявив під час перебування в Армянську президент України, почесний лідер ПР Віктор Янукович.

«Це питання має визначити республіканська партійна організація в Криму», - зазначив Янукович.

При цьому раніше, сказав президент, була невелика квота центру для участі у виборах по регіонах. «Я думаю, цей принцип можна застосувати і сьогодні», - підкреслив Янукович.

У Криму створено 10 одномандатних округів, в Севастополі - 2.