Правоохоронці Севастополя не дали поцупити у держави майже 2 млн грн

У Севастополі відмінили 3 тендера із закупівлі товарів і послуг на загальну суму понад 1,8 мільйонів гривень, таким чином, правоохоронці припинили нецільове використання бюджетних коштів при проведенні державних закупівель, повідомляє прес-служба міліції міста.

Так, одна із загальноосвітніх шкіл міста оголосила проведення процедури закупівлі послуг, з перевезення учнів на суму 540 тисяч гривень. В ході перевірки встановлено, що на торги надійшло всього 2 конкурсних пропозиції і обидві були від однієї і тієї самої особи.



Крім того, попереджено незаконне витрачання бюджетних коштів у розмірі понад 190 тисяч гривень одним з будинків інтернатів Севастополя. При проведенні процедури закупівлі рибної продукції в підготовці технічної документації крім якісних і кількісних вимог до закуповуваної продукції, ще вказали і конкретних виробників. «Що є порушенням вимог ч.3 ст.22 Закону України “Про здійснення державних закупівель”», - повідомили в прес-службі.

Також в ході перевірки конкурсної документації комітету з конкурсних торгів одній з Севастопольських лікарень виявлені порушення в наданих документах всіх учасників торгів. Торги на закупівлю робіт з капітального ремонту скасовані, чим попереджено незаконне витрачання бюджетних коштів у розмірі понад 1,1 мільйона гривень

