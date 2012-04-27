Кримчанин 1,5 роки грабував мечеті

31-річний кримчанин півтора року крав пожертви з мечетей Сакського і Красногвардійського районів, повідомляє прес-служба міліції Криму.

На рахунку крадія 12 фактів крадіжок на загальну суму 8570 гривень.

«Він заходив у безлюдні приміщення мечетей і, користуючись відсутністю можливих свідків його протиправних діянь, за допомогою нехитрого пристосування у вигляді звичайної дерев'яної палички, діставав з ящика пожертвувань гроші», - повідомили в прес-службі.

Санкція ст. 185 ч.3 КК України за вчинення крадіжки передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Раніше зловмисник вже мав проблеми з законом - був судимий за незаконне зберігання наркотиків, перебуває на обліку в міліції за вчинення насильства в сім'ї.

