Після першотравневих свят похолодає до приморозків

До 3 травня по всій території України буде тепла суха погода, після чого відбудеться похолодання до приморозків в нічий час, повідомив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

"Погода на травневі свята очікується практично однаковою на всій території України - протягом періоду до 1-2 травня на території України суха і дуже тепла погода. Такий характер погоди буде однаковий в усіх регіонах України, можливо за винятком крайнього заходу, де 2 числа чекаємо наближення атмосферного фронту і якісь короткочасні грозові дощі”, - сказав Кульбіда, відзначаючи, що таким чином чотири у вихідні дні на травневі свята у громадян України будуть абсолютно всі можливості і для праці, і для відпочинку.

Починаючи з 3 травня на території України погодні умови погіршаться через вплив циклонів та атмосферних фронтів, що рухатимуться із Заходу до північних, центральних і частини південних областей.

“Це будуть опади у вигляді дощів облогового характеру, а також зливи з грозами. Причому в цей період і в Карпатському регіоні, і в центральних та північних областях можна говорити про те, що кількість опадів буде досягати критеріїв сильних, тобто І категорії небезпечного явища”, - сказав керівник Гідрометцентру, водночас заспокоюючи, що ця категорія не несе в собі якихось там великих загроз, а просто може дещо ускладнювати діяльність людини чи деяких галузей нашої економіки.

Щодо температурного режиму він поінформував, що з проходженням атмосферного фронту, тобто починаючи з 3 травня в західних областях, 4-6 у більшості регіонів України слід чекати зниження температури в нічні години навіть до заморозків на поверхні грунту до 0-4 градусів. А денна температура, якщо вона сягатиме перед похолоданням 22-27 градусів тепла, а в південних, південно-східних областях навіть до 30 градусів, то потім буде зниження температури до 10-15 градусів тепла.

На 9 травня, за словами Кульбіди, слід очікувати опади, хмарну прохолодну погоду.