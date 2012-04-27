МНС оголосило пожежну небезпеку в Криму

Згідно з даними гідрометеорологічного центру України з 28 квітня по 3 травня в Криму збережеться надзвичайна пожежна небезпека, завтра очікується північно-східний вітер 15-20 м/с, повідомляє прес-служба кримського управління МНС.

«У зв'язку з пожежонебезпечною обстановкою переконливо просимо вас дотримуватися правил пожежної безпеки! Пам'ятайте, попередити пожежу легше, ніж її загасити», - наголошують в управління.

У разі виникнення надзвичайної ситуації кримчан просять звертатись в службу порятунку «101».

