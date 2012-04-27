Космонавт з Севастополя повернувся на землю

Після 165-добової експедиції на Міжнародній космічній станції російські космонавти Антон Шкаплеров, Анатолій Іванишин і американський астронавт Денієл Бербанк повернулися на Землю.

Космонавт Антон Шкаплеров народився і виріс в Севастополі.



Як повідомили у Центрі управління польотами, спускний апарат корабля «Союз ТМА-22» здійснив м'яку посадку в розрахунковому районі на північний схід від міста Аркалик в Казахстані. Всі операції по спуску з орбіти і приземлення пройшли в штатному режимі. Самопочуття космонавтів гарне.

Відзначається, що Шкаплеров, Іванішін і Бербанк 14 листопада 2011 розпочали свій космічний політ на кораблі «Союз ТМА-22», який, через дві доби, зістикувався з малим дослідницьким модулем «Пошук» МКС.

У лютому 2012 року Шкаплеров і Кононенко скоїли один вихід у відкритий космос, в ході якого космонавти провели планові роботи на зовнішній поверхні російського сегмента станції.