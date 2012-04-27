Єдиний підводний човен України завершив ходові випробування

Підводний човен Військово-морських сил України «Запоріжжя» завершив перший етап ходових випробувань і в п'ятницю повернулася до Севастополя, повідомив прес-центр ВМС.

Підводний човен увійшов до складу українських ВМС в 1997 році в результаті розділу Чорноморського флоту колишнього СРСР. «Запоріжжя» 25 квітня вперше з 1993 року з використанням власної силової установки, в надводному положенні вийшов в море для випробувань. Корабель прошел 135 морських миль. Під час плавання перевірили субмарину після ремонту, який обійшовся Україні в 60 мільйонів гривень. Тепер робочі усунуть незначні проблеми, після чого, ймовірно, почнеться другий етап ходових випробувань - планується занурення човна.

Командувач флотом адмірал Віктор Максимов зустрів корабель біля причалу судоремонтного заводу і подякував підводників за виконану роботу. «За вашими діями в морі уважно стежили не лише українські військові моряки, керівництво вітчизняного відомства, а, можна сказати, вся країна. Ви виправдали надану довіру, виконали поставлені завдання», - сказав Максимов.