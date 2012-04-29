5 осіб загинули в аварії у Криму: справжнє місиво (фото)
18:09, 29 квітня 2012Крым
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Легковик влетів у автобус
5 осіб загинули і 9 постраждали в результаті зіткнення легкового автомобіля і рейсового автобуса в Криму, повідомив кореспондентові УНІАН телефоном представник ДАІ.
Автівка марки «Хюндай» виїхала на зустрічну смугу неподалік селища Зуя Білогорського району і врізалась в автобус «Еталон», що виконував рейс «Сімферополь-Керч».
«Удар був такої сили, що легковик знесло з дороги, загинули всі п’ятеро людей, які в ньому їхали. В автівці було справжнє місиво, ми навіть не відразу зрозуміли, хто був за кермом», - сказав співрозмовник агентства.
Травми різного ступеня тяжкості дістали, за попередніми даними, 9 людей - пасажирів автобуса.
На місці аварії працюють криміналісти.
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