5 осіб загинули в аварії у Криму: справжнє місиво (фото)

5 осіб загинули і 9 постраждали в результаті зіткнення легкового автомобіля і рейсового автобуса в Криму, повідомив кореспондентові УНІАН телефоном представник ДАІ.

Автівка марки «Хюндай» виїхала на зустрічну смугу неподалік селища Зуя Білогорського району і врізалась в автобус «Еталон», що виконував рейс «Сімферополь-Керч».

«Удар був такої сили, що легковик знесло з дороги, загинули всі п’ятеро людей, які в ньому їхали. В автівці було справжнє місиво, ми навіть не відразу зрозуміли, хто був за кермом», - сказав співрозмовник агентства.

Травми різного ступеня тяжкості дістали, за попередніми даними, 9 людей - пасажирів автобуса.

На місці аварії працюють криміналісти.