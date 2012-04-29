У Криму відкрився один із найбільших в Україні дельфінаріїв (фото)

В Євпаторії в неділю відкрився дельфінарій - один із найбільших в Україні. За повідомленням прес-служби мерії, зал для глядачів розрахований на 700 місць, а в центрі приміщення розташований басейн на дві тисячі кубометрів води.

«Дельфіни продемонстрували елементи синхронного плавання, стрибки у висоту, також вони співали і малювали картини. Морські котики ходили на задніх лапах, грали в м`яч, крутили обручі і танцювали. Глядачі були залучені до процесу виступу, граючи разом з мешканцями дельфінарію в м`яча», - йдеться в прес-релізі.

У наступному сезоні до котиків і дельфінів приєднаються нові артисти - морські леви. Їх привезли з Чилі. Молодим левам потрібна тривала адаптація, тільки після цього почнеться поступова їх підготовка до виступів.

Споруда дельфінарію побудована на гроші інвесторів.