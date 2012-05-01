Джарти увічнили в рідній Макіївці

У Макіївці Донецької області парку культури і відпочинку в Центрально-Міському районі (колишній парк «Піонерський») і міському Палацу дитячої і юнацької творчості присвоєне ім'я колишнього мера міста, екс-голови уряду Криму Василя Джарти, повідомляє сайт Макіївської міської ради.

Таке рішення було прийняте на останній 22-й сесії міськради VI скликання на клопотання жителів міста.

«Таким чином буде увічнена пам'ять про людину, котра за останні 20 років зробила для громадськості Макіївки стільки, скільки не зробив ніхто», - йдеться в повідомленні з посиланням на слова нинішнього мера Макіївки Олександра Мальцева.

В інформації також підкреслено, що «тепер для блага городян вказаний парк буде упорядкований на кошти сім'ї Джарти».

Джарти з 2000 по 2002 року був макіївським міським головою, з 2002 по 2005 - першим заступником голови Донецької обласної державної адміністрації. З 2006 по 2007 обіймав посаду міністра охорони довкілля України

З березня 2010 по серпень 2011 року був головою Ради міністрів Криму. Помер у Криму від онкозахворювання 17 серпня 2011 року. Похований у Макіївці.