40 тисяч чоловік взяли участь в святковій ході в Севастополі

У Севастополі вперше за останні роки відбулась багатотисячна першотравнева демонстрація, за оцінкою начальника міліції громадської безпеки міськуправління внутрішніх справ Сергія Помелкова, у святкових колонах по вулиці Леніна і проспекту Нахімова пройшли близько 40 тисяч чоловік, які представляли трудові колективи підприємств, установ і організацій чотирьох районів міста.

На чолі першої колони, що складалася з працівників міськдержадміністрації, апарату міської ради, представників організацій профспілок, йшли голова Севастопольської МДА Володимир Яцуба, голова міськради Юрій Дойников, командувач ВМС України Віктор Максимов, командувач Чорноморського флоту РФ Олександр Федотенков (обидва були одягнені в цивільне) та інші чиновники.

В кінці вулиці Леніна вони піднялися на поміст і вітали колони, що проходили.

У колонах багатьох трудових колективів була присутня автомобільна техніка, стилізована під характер діяльності того чи іншого підприємства, зокрема проїхав колісний трактор.

З борту одного з автомобілів, що порівнявся з трибуною, директор еко-парку «Лукомор`я» Микола Помогалов, одягнений у форму російського офіцера часів Кримської війни, запустив у небо голубів.

Багато учасників ходи несли державні прапори України, символіку трудових колективів, партійну символіку.

Яцуба в інтерв`ю журналістам заявив, що він «такого не бачив, напевно, з 1988-89 року». За його словами, «демонстрація - це не просто те, що ми сьогодні побачили, це спілкування, об`єднання людей».

За його словами, так «було не тільки в Радянському Союзі, я спостерігав таку картину в Нью-Йорку, в Іспанії, Італії. Тому те, що сьогодні практично все місто вийшло, це говорить про те, що ми правильно спілкуємося, слухаємо людей і далі виправлятимемо свої недоліки і помилки. Я дивився в очі людям і бачив радість. Для мене це дуже важливо».

Одночасно біля пам`ятника Нахімову на однойменній площі мськорганізація КПУ провела нечисленний санкціонований мітинг, після чого учасники пройшли вулицями міста.