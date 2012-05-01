Масова демонстрація відбулася в Криму

Святкова демонстрація на головному проспекті Сімферополя пройшла на честь свята 1 Травня, в двогодинній ході взяли участь, за різними даними, від 20 до 25 тисяч людей.

«Це свято актуальне досі, воно завжди викликатиме радість», - сказав голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов.

Колони працівників підприємств, чиновників, студентів, школярів, спортсменів, учасників дитячих творчих колективів, активістів Партії регіонів і КПУ пройшли проспектом Кірова до площі Радянської з прапорами і повітряними кульками.

Головною вулицею міста проїхали байкери та автомобілісти на баггах.

Ходу замикали учасники «монстрації». Вони несли плакати із забавними фразами, серед яких: «Хочу Пікачу», «Діти, вгамуйте вашу матір», «Акуна Матата», «Ох ти, гравітаціє, безсердечна ти». Молоді люди скандували: «У чаї бракує деревини» і «Цирк поїхав, клоуни залишилися».