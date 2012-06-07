Дві шхуни у Чорному морі вивели за межі України

Українські прикордонники виявили в Чорному морі дві шхуни-порушниці і вивели їх з територіальних вод держави, повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

Першу шхуну помітили в середу, близько 12:00, з патрульного літака прикордонного відомства, який патрулював надводну ситуацію у виключній морській економічній зоні України. Її вивели за межі територіальних вод держави.

У четвер, близько 8:00, прикордонники виявили ще одну шхуну. Вона також була виведена за межі економзони України в супроводі літака Держприкордонслужби.

Про виявлення шхун проінформовані національні координаційні центри берегової охорони Туреччини та Румунії.