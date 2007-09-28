У Криму на сьогодні оздоровниці заповнені на 61%

Сімферополь. 28 вересня. УНІАН. Станом на сьогодні, 28 вересня, відпочиваючих приймають 296 оздоровниць Криму. Коефіцієнт заповнюваності працюючих оздоровниць становить 61 %.

У цей же час у 2006 році курортників приймала 281 кримська оздоровниця, коефіцієнт їх заповнюваності був 50,2 %.

Про це йдеться в оперативних даних Міністерства курортів і туризму Автономної Республіки Крим, які має в своєму розпорядженні кореспондент УНІАН.

За даними Мінкурортів, кількість тих, хто відпочив у Криму з початку поточного року й до сьогоднішнього дня (розраховано за методикою Національної академії природоохоронного й курортного будівництва) становила 5 млн. 542,5 тис. осіб. Це на 12,8 % вище рівня минулого року (2006 рік – 4 млн. 913,8 тис. осіб).

За даними виконкомів і райдержадміністрацій курортних регіонів АРК, організовано в оздоровницях автономії відпочили 1 млн. 062,6 тис. осіб. Це на 7,5 % вище, ніж за аналогічний період минулого року (988,5 тис. осіб).