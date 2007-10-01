У Севастополі, за протоколами з 37 ДВК, лідирує Партія регіонів - 64,11%

Севастополь. 1 жовтня. УНІАН. У Севастополі станом на 9.00 окружною виборчою комісією 225-го територіального виборчого округу зареєстровано протоколи 37 із 190 дільничних виборчих комісій. За цими даними, у місті лідирують Партія регіонів, якій віддали голоси 64,11% виборців, КПУ (10,53%) і ПСПУ (6,64%).

Як повідомили кореспонденту УНІАН в окружній виборчій комісії 225-го ТВО, далі в першій десятці місця розподілилися наступним чином: БЮТ (5,14%), СПУ (2,76%), НУ-НС (2,60%), Блок Литвина (2,23%), УРА (0,64%), КПУ (оновлена) (0,53%) і ПЗУ (0,50).

Як повідомила УНІАН голова ОВК 225-го ТВО Галина МАРТИНЕНКО, станом на 10.00 були оброблені вже близько 60 протоколів ДВК, Партія регіонів продовжує утримувати лідируючі позиції, тенденції в основному зберігалися. На її думку, було помилкою об’єднувати 224 і 225 округи, оскільки близько 200 виборчих дільниць на одну ОВК - «це не реально».

Голова комісії також повідомила, що під час підрахунку голосів грубих порушень виборчого законодавства не виявлено, натомість було багато технічних помилок в оформленні протоколів, через які ДВК вимушені були їх переоформлювати.