Президентом ініційовано обговорювання законопроекту про закупівлі товарів

Сімферополь. 8 жовтня. УНІАН. Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Володимир ХОМЕНКО звернувся до голови Ради міністрів АР Крим Віктора ПЛАКІДИ, в Територіальне відділення Антимонопольного комітету України в АРК, голів райдержадміністрацій та міських голів з проханням розглянути законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти» і надати свої пропозиції.

Повідомили УНІАН у Представництві глави держави в АРК.

«У зв’язку з багаточисельними зверненнями громадськості, стосовно недосконалості діючої системи державних закупівель, Президентом України ініційовано проведення громадського обговорювання законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти», який схвалено на засіданні Уряду України», - відзначають в Представництві Президента.