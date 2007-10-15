У лікарнях залишаються більше 40 хворих на гепатит

Сімферополь. 15 жовтня. УНІАН. На сьогоднішній день більше 40 людей знаходяться з гепатитом в лікарнях східного Криму.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в АРК, за даними СЕС, за станом на ранок сьогоднішнього дня було госпіталізовано 48 людей, з них одна людина виписана, у 41 людини (з яких 17 - діти) легкий ступінь гепатиту, у 6-ти - середній ступінь.

За даними МНС, на території міста Щолкіне з попереднім діагнозом вірусний гепатит з 3 вересня до 14 жовтня було госпіталізовано 48 осіб (з них 17 дітей). Діагноз вірусний гепатит «А» підтверджений у 18-и дорослих людей, які, за даними Республіканської СЕС, живуть в різних місцях. Відпрацьовані питання щодо попередження зростання інфекційних захворювань гастроентерологічного профілю на території Щолкіного.