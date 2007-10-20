Стався розлив аміаку
12:00, 20 жовтня 2007Крым
0
Бійці МНС провели дезактивацію
Сімферополь. 20 жовтня. УНІАН. У Криму на території учбово-виробничої бази в місті Джанкой розлилося близько 15 літрів аміаку.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в Криму, прибувши на місце події рятувальники встановили, що дані викиди сталися унаслідок проведення невстановленими особами несанкціонованих робіт з демонтажу старої морозильної установки, що не експлуатується, в будівлі бази.
Загальна кількість розлитої рідини становила приблизно 15 л, повідомили рятувальники.
Джанкойські бійці МНС провели дезактивацію місця виливу. "Постраждалих в результаті розливу аміаку немає", - зазначили в кримському Главку МНС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter