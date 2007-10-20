”Міллі Фірка” вимагає від Президента надати посади для кримських татар

Посади для кримських татар у всіх владних структурах країни вимагають від Президента активісти громадської організації "Міллі Фірка".

Вони зібралися під будівлею представництва глави держави у Криму. Акцію приурочили до 86-ї річниці створення Кримської АРСР. Близько двох десятків пікетників переконані, що нині в Україні не забезпечені права представників цього народу на самовизначення. Тож, вимагають ухвалити Закон про створення автономної республіки кримських татар, а також визнати депортацію їхнього народу актом геноциду та злочином проти людства. Заяву пікетників представники Президента України у Криму пообіцяли передати особисто Вікторові Ющенку.

5 канал