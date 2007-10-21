Сьогодні - 9 річниця Конституції Автономної Республіки Крим

21 жовтня - 9 річниця Конституції Автономної Республіки Крим.

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим Володимир ХОМЕНКО привітав крімчан з нагоди відзначення 9-ї річниці Дня Конституції АРК.

"Прийнята 21 жовтня 1998 року депутатами кримського парламенту Конституція стала значним кроком у розвитку автономії, об’єднуючим чинником й регулятором життя всієї багатонаціональної, багатоконфесійної та політично різноманітної кримської спільноти. В основному Законі Автономної Республіки Крим законодавчо закріплено статус автономії як невід’ємної складової частини Української держави, визначені правові рамки взаємовідносин республіки з центром", - каже Представник Президента.

На сьогодні в Криму, на його думку, пріоритетним напрямком у діяльності органів державної влади всіх рівнів "повинно бути дотримання й захист конституційних прав і свобод людини, національних меншин, забезпечення соціальних гарантій, збереження міжнаціонального миру і стабільності".

"І ми маємо зробити все можливе для реалізації в нашому житті ідеалів людської гідності, справедливості, свободи і демократії", - відзначає В.ХОМЕНКО.

Він побажав кримчанам здоров’я і благополуччя, миру і щастя, а також "подальших успіхів на благо нашої Батьківщини - України".

Текст Конституції АРК читайте тут.