«Нічне місто»: Результат відробітку перевершив всі очікування

Сімферополь. 22 жовтня. УНІАН. Близько 1000 різних правопорушень, з яких більше 600 - порушення Правил дорожнього руху, було виявлено в Сімферополі в ході операції під умовною назвою «Нічне місто».

Як повідомили УНІАН в прес-службі Управління ДАІ АРК, для цієї операції були задіяні, окрім 50 екіпажів ДАІ, податкова інспекція, Головна Державна інспекція на автомобільному транспорті, паспортна служба, служба по боротьбі з економічними злочинами.

"Результат відробітку перевершив всі очікування", - зазначили в ДАІ.

За незадовільний технічний стан 37 автомобілям заборонена експлуатація, складено 19 протоколів за надання транспортних послуг без ліцензій, 17 - за інші економічні правопорушення.

За управління транспортними засобами в стані сп`яніння притягаються до адміністративної відповідальності 22 водія. У 13-ти водіїв, позбавлених судами прав управління, вилучені посвідчення водіїв, а 38 чоловік, що систематично (більше 3-х раз на рік) допускали порушення Правил дорожнього руху, направлені на позачергову перевірку знань.

Такі заходи проводитимуться і надалі на всій території АРК.