ДТП на автодорозі Красноперекопськ-Сімферополь: є постраждалі

Сімферополь. 22 жовтня. УНІАН. Одна людина загинула і троє отримали травми під час зіткнення 2-х легковиків у Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Криму, дорожньо-транспортна пригода відбулася 21 жовтня на автодорозі Красноперекопськ – Сімферополь.

Автомобіль ВАЗ-2105 врізався в ГАЗ-3307, який рухався попереду.

Загинув пасажир ВАЗ. Травми різного ступеня тяжкості отримали водій і два пасажира ВАЗа.

За даними ДАІ, в Криму за минулу добу відбулося 11 ДТП, в яких 2 людини загинули і 13 отримали травми.