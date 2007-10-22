ДТП на автодорозі Красноперекопськ-Сімферополь: є постраждалі
12:00, 22 жовтня 2007Крым
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Аварія в Криму
Сімферополь. 22 жовтня. УНІАН. Одна людина загинула і троє отримали травми під час зіткнення 2-х легковиків у Криму.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Криму, дорожньо-транспортна пригода відбулася 21 жовтня на автодорозі Красноперекопськ – Сімферополь.
Автомобіль ВАЗ-2105 врізався в ГАЗ-3307, який рухався попереду.
Загинув пасажир ВАЗ. Травми різного ступеня тяжкості отримали водій і два пасажира ВАЗа.
За даними ДАІ, в Криму за минулу добу відбулося 11 ДТП, в яких 2 людини загинули і 13 отримали травми.
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