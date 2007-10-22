ДТП на автодорозі Красноперекопськ-Сімферополь: є постраждалі

12:00, 22 жовтня 2007
Крым
0

Аварія в Криму

Сімферополь. 22 жовтня. УНІАН. Одна людина загинула і троє отримали травми під час зіткнення 2-х легковиків у Криму. 

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Криму, дорожньо-транспортна пригода відбулася 21 жовтня на автодорозі Красноперекопськ – Сімферополь.  

Автомобіль ВАЗ-2105 врізався в ГАЗ-3307, який рухався попереду. 

Загинув пасажир ВАЗ. Травми різного ступеня тяжкості отримали водій і два пасажира ВАЗа.  

За даними ДАІ, в Криму за минулу добу відбулося 11 ДТП, в яких 2 людини загинули і 13 отримали травми.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter