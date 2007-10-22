Ялті потрібно 5 млн. євро для закриття звалища

Сімферополь. 22 жовтня. УНІАН. Ялті потрібно 5 мільйонів євро для закриття полігону твердих побутових відходів (ТПВ).

За словами мера Ялти Сергія БРАЙКА, кошти з Державного бюджету на ці цілі місту не дають, але у влади є домовленості з цього приводу, зокрема, з мерією Москви (Росія). «Для того, щоб ми могли приступити до рекультивації звалища, потрібно його закрити, засипати, засадити зеленими насадженнями, вирішити питання з фільтратором і виведенням газу. Це у нас вже прораховано в євро – потрібно 5 мільйонів. Грошей з Держбюджету нам не дають, але у нас з цього приводу є домовленість з Московською мерією і з інвестором, який готовий ці роботи провести, - сказав С.БРАЙКО. - Звалище ми закриваємо. Вже зараз закінчуємо робити перевантажувальний майданчик, аби ті машини, які збирають сміття по місту і селищах, могли на цьому майданчику перенавантажувати сміття в 40-тонні контейнери, які ми вивозитимемо, але поки що не вирішили куди».

Як повідомили УНІАН у мерії Ялти, за словами С.БРАЙКА, сьогодні влада займається пошуком території для полігону на території Бахчисарайського району Криму. «Хоча там до цього також ставляться насторожено», - відзначив ялтинський мер.

За його інформацією, полігон робитимуть за проектом, вартість якого становить приблизно 50 млн. грн. «Ці гроші ми сподіваємось одержати з держбюджету, оскільки це третя частина міського бюджету. Для освоєння таких коштів потрібно рік-півтора, тому на цей період нам потрібно шукати запасний полігон, куди ми вивозитимемо всі наші побутові відходи», - відзначає С.БРАЙКО.

Він також додав, що на Південному березі Криму дозволу на розміщення полігону ТПВ не дадуть екологи. «І це правильно, - каже мер Ялти. - Хоча витрати на перевезення сміття дуже великі. Нам наступного року до бюджету доведеться закласти 12 млн. грн. для того, аби дотувати вивезення сміття населенню, оскільки піднімати тарифи ми не будемо. А це 8% нашого бюджету - велике навантаження для Ялти. Але екологія для нас важливіша».