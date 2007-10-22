Аграрії завершують збір винограду

У Криму аграріям залишилося прибрати трохи менше 10% площ виноградників і 7% площ садів, повідомив міністр аграрної політики АРК Павло АКИМОВ сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

Як повідомляє Кримське інформагентство, в поточному році врожайність винограду в Криму невисока і складає 35 ц/га. «Врожайність невисока, зв`язана вона з тим, що була засуха, кетяг не набрав свою вагу, зате дуже високий цукор», – відзначив П.АКИМОВ.

При цьому, повідомив міністр, аграрії вже зібрали 80 тис. т винограду (в два рази більше, ніж в 2006 році).

Що стосується фруктів, то цього року зібраний врожай насіннєвих культур перевищує рівень 2006 р. майже в два рази – 40 тис. т (у 2006 році – 23,8 тис. т).