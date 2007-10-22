До літнього сезону Ялта отримає...кладовище

Сімферополь. 22 жовтня. УНІАН. До літнього сезону-2008 влада Ялти (Крим) повинна відкрити нове кладовище, каже мер міста Сергій БРАЙКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії Ялти, за словами С.БРАЙКА, територія для нового кладовища вже виділена - зараз це землі сельхозпризначення.

"Нам знадобиться до напівроку на те, щоб підвести туди мережі, дорогі, зробити огорожу, внутрішнє планування. На це нам доведеться знаходити десь 12 млн. грн., - каже С.БРАЙКО. - У бюджеті цього року ця цифра не була передбачена, але до бюджету наступного року ми її обов`язково внесемо".

"До літнього сезону ми повинні відкрити кладовище", - зазначив мер Ялти.