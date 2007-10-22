На 34% знизилася заборгованість із зарплати у Севастополі

Севастополь. 22 жовтня. УНІАН. У Севастополі з початку року на 34%, або 357 тис. грн. знизилася заборгованість із заробітної плати, і станом на 1 жовтня вона становила 1 млн. 28 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на засіданні міської робочої групи з координації взаємодії органів влади із забезпечення податкових та інших надходжень і погашення заборгованості із зарплати, що пройшло під керівництвом заступника голови міськдержадміністрації Ірини ЦОКУР.

Також на засіданні зазначалося, що основними причинами наявності заборгованості залишаються відсутність на підприємствах оборотних коштів, недосконалість механізму виплати зарплати, а також зниження темпів погашення у зв’язку з необхідністю одночасно нараховувати і сплачувати компенсацію втрати частини зарплати тощо.

Члени групи з метою чіткого визначення графіків погашення існуючих боргів ухвалили рішення запросити на наступне засідання робочої групи керівників підприємств, що мають найбільшу заборгованість.