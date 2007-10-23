У Сімферополі поговорять про проблеми інтеграції кримськотатарського народу

Сімферополь. 23 жовтня. УНІАН. 30 жовтня Кримський Незалежний центр політичних дослідників і журналістів проводить "круглий стіл" на тему "Проблеми і перспективи інтеграції кримськотатарського народу в контексті міжетнічної стабільності в Криму".

Для обговорення запропоновані теми: чи достатньо для повноцінної інтеграції вирішення лише соціально-економічних проблем репатріантів; яким мають бути закони про реабілітацію і статус кримськотатарського народу в Україні; які перспективи для відновлення прав раніше депортованих громадян відкриває Декларація захисту прав корінних народів, підтримана Генеральною Асамблеєю ООН; чи потрібні органи національного самоврядування кримським татарам і скільки.

Для участі у "круглому столі" запрошені політики, урядовці, політологи, журналісти.

Захід проводиться за підтримки фонду NED (США).