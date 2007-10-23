КамАЗ залишив село без газопостачання (фото)

Сімферополь. 23 жовтня. УНІАН. У Криму КамАЗ пошкодив газовий трубопровід у селі Маленьке Сімферопольського району, внаслідок чого населений пункт тимчасово залишився без газопостачання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ Криму, водій вантажівки не справився з управлінням, внаслідок чого автомобіль виїхав за межі проїжджої частини, наїхав на опору газового трубопроводу, після чого продовжив рух і вдруге допустив наїзд на газопровід. Стався витік газу.

Водій, залишивши автомобіль, втік з місця ДТП. В даний час ведуться відновлювальні роботи і розшук водія.

Фото прес-служби ДАІ в АРК.