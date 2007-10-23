Хто викрав голову кримського ЄСМ?

Сімферополь. 23 жовтня. УНІАН. Лідера кримської ставки Євразійського союзу молоді (ЄСМ) Костянтина КНИРИКА увезли спецслужби, заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі його батько Сергій КНИРИК.

С.КНИРИК каже, що, за словами очевидців, його сина відвезли на авто у невідомому напрямі. Тому лідер ЄСМ-Крим відсутній на прес-конференції.

Через кілька годин прес-служба ЄСМ-Крим написала, що о 9-ій К.КНИРИК викликав таксі і вийшов з будинку на вулицю. "Під`їхала машина, водій запитав, чи я викликав таксі? - каже лідер ЄСМ-Крим. - Я сказав, що так, і сів на заднє сидіння, тому що на передньому сидів молодий чоловік. Я дістав телефон і хотів подзвонити батькові. Чоловік вирвав у мене телефон і вимкнув його, двері закрилися, вийти у мене можливості не було. Я почав з`ясовувати, що відбувається, але вони мовчки повезли мене у невідомому напрямі".

У 12.30, пише К.КНИРИК, його привезли в сад в селі Холмівка, висадили, віддали телефон і поїхали. "Номери на машині були заляпані брудом. За час їзди ні водій, ні пасажир не вимовили ні слова", - каже він.

За словами К.КНИРИКА, йому загрожували по телефону. "Це просто провокація українських націоналістів. Можливо, що якесь відношення до цього мають спецслужби", - каже К.КНИРИК.