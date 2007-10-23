ЄББР розраховує ухвалити рішення щодо проекту «Крименерго» в 170 млн. дол.

Київ. 23 жовтня. УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розраховує ухвалити рішення щодо проекту «Крименерго» до кінця року.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив радник із зовнішніх зв`язків представництва ЄБРР в Україні Антон УСОВ.

«На жаль, поки ступінь готовності проекту не дає можливості винести його на Раду Директорів. Але це нормальна ситуація, потрібно допрацювати технічні моменти», - сказав А.УСОВ.

Як повідомляв УНІАН, Рада Директорів Європейського банку реконструкції та розвитку вже кілька разів переносила дату розгляду проекту ВАТ «Крименерго» з реконструкції мереж - на 4 вересня, потім на 23 жовтня.

Довідка УНІАН. Проект є середньостроковою інвестиційною програмою ВАТ «Крименерго». Включає реконструкцію існуючих ліній електропередач 110 кВ і нижче, що експлуатуються компанією, модернізацію підстанцій, поставку й встановлення трансформаторів і кабелів низької напруги, а також лічильників. Мета проекту полягає в поліпшенні якості енергопостачання й скороченні втрат електроенергії. Загальна сума проекту - 220 млн. дол., фінансування ЄБРР - 170 млн. дол.

У червні 2007 року голова правління «Крименерго» Григорій ГРУБА повідомив, що проект кредитної угоди з ЄБРР передбачає надання кредиту строком на 15 років із трирічним пільговим періодом. При цьому фактична вартість реалізації проекту без урахування податків становитиме 170 млн. дол. Вартість залучення позики - Libor + 1%. Г.ГРУБА зазначив, що остаточна ставка за кредитом із урахуванням його обслуговування Міністерством фінансів може досягти Libor + 1,5%.