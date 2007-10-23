Сліди розповсюдження гепатиту ”А” ведуть до каналізації
Прокуратурою порушено кримінальну справу
Сімферополь. 23 жовтня. УНІАН. Результатом перевірки фахівців та прокурорів факту спалаху вірусу гепатиту «А» на території м. Щолкіно Ленінського району стало порушення кримінальної справи.
Слідство пов`язує розповсюдження інфекції з ремонтними роботами каналізаційної мережі, кажуть у прес-службі прокуратури АРК.
Результати дослідчої перевірки вказують на залежність розвитку спалаху гепатиту «А» від показників якості питної води в місті. За останніми даними, в Щолкіно зафіксовано 57 випадків захворювання вірусним гепатитом «А», серед яких 18 - діти.
Прокуратурою Ленінського району порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.325 Кримінального кодексу України (порушення правил, встановлених з метою запобігання епідеміологічним та іншим заразними захворюванням).
Справка УНІАН. На території міста Щолкіне з діагнозом вірусний гепатит із 3 вересня до 14 жовтня було госпіталізовано 48 осіб. Ситуацію в місті, де зафіксовано спалах гепатиту, було визнано надзвичайною ситуацією місцевого характеру.