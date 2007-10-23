У Керчі новий термінал вперше прийняв залізничний пором

Київ. 23 жовтня. УНІАН. Новий поромний термінал у Керчі вперше прийняв залізничний пором - сьогодні до нього пришвартувався залізничний пором «Герої Шипки».

Про це УНІАН повідомили в Асоціації судновласників України.

Згідно з повідомленням, перший технічний захід порома у порт Керч і його швартування до моста проходили під пильною увагою фахівців «Укрферрі» (Одеса) і Керченського порту. Перші три вагони було закочено з берега на пором і назад, довівши точку центрування моста і його готовність до роботи на поромній лінії Керч (Крим) - Поті (Грузія).

Як зазначив президент СК «Укрферрі» Олександр КУРЛЯНД, початок роботи нової поромної лінії можливий, як тільки «Укрзалізніця» узгодить необхідну нормативно-правову базу, а прикордонники і митники вирішать питання щодо відкриття поромного пункту пропуску. «Сподіваємося, що всі ці проблеми будуть закриті до кінця місяця і вже в листопаді лінія почне свою роботу. Слід зазначити, що ми вже одержуємо заявки від вантажовласників на перевезення вантажів на лінії Керч-Поті», - сказав він.

Згідно з повідомленням, за розрахунками фахівців, вантажообіг між берегами України і Грузії, завдяки роботі нової переправи, вже наступного року зросте в півтора рази. Нова поромна переправа також стане могутнім імпульсом для розвитку співпраці країн ОЧЕС і ГУАМ в транспортній сфері.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Укрферрі» цього року почала будівництво поромного терміналу в Керченському морському порту. З Керченським портом було підписано договір про спільну діяльність, який узгоджено з Міністерством транспорту і зв`язку. «Укрферрі» вклала в будівництво переправи понад 15 млн. грн. Витрати окупляться, за прогнозами «Укрферрі», приблизно за три роки.

Як зазначають в компанії, введення в експлуатацію Керченського поромного комплексу істотно скоротить термін перевезення вантажів з України у кавказькому напрямку. Це, у свою чергу, приведе до істотного зниження вартості доставки і збільшення кількості рейсів. Зокрема, таким чином, поромний маршрут між Україною і Грузією скоротиться на 550 км. Новий маршрут майже в 2 рази менше, ніж відстань на існуючій поромній лінії між Іллічівськом і Поті.