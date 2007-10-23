Кримські «євразійці» погрожують збройною боротьбою

Володимир Притула. RadioSvoboda.Ua

Представники Євразійської спілки молоді Криму стверджують, що їхнього лідера Костянтина Книрика викрали українські спецслужби. Крім того, вони готові вести збройну боротьбу проти НАТО і прагнуть розвалу української держави.

Євразійська спілка молоді Криму вважає, що Служба безпеки України причетна до сьогоднішнього зникнення їхнього лідера Костянтина Книрика. Його батько Сергій Книрик повідомляє, що зранку кілька осіб заштовхали його сина до іномарки і вивезли невідомо куди. «Вважаю за необхідне сьогодні запитати представників спецслужб, де перебуває мій син? Куди поділи мого сина? І запитуватиму це до тих пір, доки вони не дадуть мені відповіді – за законом».

Погрози українській владі

Втім, довго запитувати Сергію Книрику не довелося – за годину його син знайшовся. Сам Костянтин повідомив, що двоє зловмисників три години возили його довкола Бахчисарая, а потім відпустили на околиці одного із сусідніх сіл.

Водночас, Валерій Подьячий, координатор Народного Фронту «Севастополь-Крим-Росія», з яким співпрацює ЄСМ, каже, що його соратники готові не лишу штурмувати приміщення СБУ, щоб визволити лідера кримських «євразійців», але й вести збройну партизанську війну, аби лиш Україна не вступила до НАТО: «Крим до жодного НАТО не увійде. Тут будуть партизанські загони, ми будемо підривати, вбивати... Якщо ці неофашисти, що перебувають при владі, не порозумнішають, то ми нагадаємо, що таке великий російський народ, коли він береться за зброю, бандерівці знають це не за чутками».

Кримську Євразійську спілку заборонено

У кримському главку Служби безпеки України заявили, що до зникнення Книрика-молодшого не мають жодного стосунку. А що ж до заяв «євразійців», то вони отримають від СБУ правову оцінку. Управління юстиції Криму сьогодні повідомило про припинення легалізації і розпуск бахчисарайської організації Євразійської спілки молоді.

Ще одну неприємну новину «євразійці» отримали від лідера Конгресу російських громад Криму Сергія Шувайникова, який назвав ЄСМ «антиросійським проектом»: «Він лише розв’яже руки противникам російських легальних організацій, стане перешкодою в їхній діяльності і сприятиме наростанню негативних моментів у російсько-українській дружбі. Це антиросійські дії, і здійснили їх антиросійські організації», – заявив Сергій Шувайников.

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