”Круглий стіл” на тему ”Проблеми і перспективи інтеграції кримськотатарського народу...”
23:20, 23 жовтня 2007Крым
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30 жовтня у Центрі толерантності Кримського республіканського етнографічного музею (вул.Пушкіна, 18, 2-й поверх) Кримський Незалежний центр політичних дослідників і журналістів проводить “круглий стіл” на тему “Проблеми і перспективи інтеграції кримськотатарського народу в контексті міжетнічної стабільності в Криму”.
Для участі у “круглому столі” запрошені політики, урядовці, політологи, журналісти.
Початок о 13.30 годині. Довідки за телефонами: (0652) 71-05-95, (050) 584-11-67.
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