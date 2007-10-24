У Севастополі майже 16 тис. малозабезпечених одержали допомогу

Севастополь. 24 жовтня. УНІАН. У Севастополі в січні-вересні цього року різні види соціальної допомоги одержали 15 тис. 708 малозабезпечених жителів міста на загальну суму 1 млн. 690,5 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили в Севастопольській міській державній адміністрації.

Допомога надана відповідно до регіональної програми адресної підтримки окремих категорій малозабезпечених громадян «Сприяння», яка розрахована на 2004-2008 роки.

Також станом на 1 жовтня цього року пільги з оплати житлово-комунальних послуг надано: відповідно до законодавства України 74 тис. 837 громадянам на суму 18465,14 тис. грн.; за рішенням міської ради – 10 тис. 429 громадянам на суму 594,97 тис. грн., зокрема, 626 багатодітним сім`ям, які мають 4-х і більше неповнолітніх дітей віком до 18 років.

35 сім`ям надано пільги за користування телефоном.