У Сімферополі можна буде почути «дихання століть»

Сімферополь. 23 жовтня. УНІАН. VII Міжнародний конкурс молодих композиторів «Маестро» пройде в Сімферополі (Крим) з 26 по 28 жовтня.

У конкурсі беруть участь музичні твори, авторами яких є композитори не старші 25 років, повідомили УНІАН в Міністерстві культури Криму.

26 жовтня відбудеться урочисте відкриття конкурсу і концерт з творів різних відомих авторів, 27 жовтня - конкурсні прослуховування в номінаціях: "імпровізація", інструментальна і вокальна музика, "дихання століть", 28 жовтня – урочисте закриття конкурсу і гала-концерт лауреатів.

"Маестро" проводиться до 30-річчю Кримської організації Національного союзу композиторів України. Учасниками конкурсу стануть представники України, Росії, Білорусі.

"Маестро" пройде за підтримки, зокрема, Благодійного фонду Алемдара Караманова і Російського культурного центру Фонду "Москва-Крим".