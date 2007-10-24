Депутати кримської Ради - кнопкодави?

Сімферополь. 23 жовтня. УНІАН. Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим від Блоку Юлії Тимошенко Тетяна ЗВЄРЄВА заявляє, що «провладне угруповання» здійснює диктат в кримському парламенті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримської організації ВО «Батьківщина», на думку Т.ЗВЄРЄВОЇ, «ні депутати від опозиції, ні депутати більшості не мають голосу в парламенті автономії, вони просто «кнопкодави».

«Їм сказали, як голосувати, і якщо раптом хтось задумався, або вийшов, або втратив думку, йому тут же Анатолій Павлович ГРИЦЕНКО (голова Верховної Ради АРК - УНІАН) нагадає: «Ще раз голосуємо, ви не так голосували», - зазначила депутат.

Крім того, коментуючи різке зростання цін в автономії, Т.ЗВЄРЄВА відзначила, що «у нас є два Крима: один Крим представлений нашою владою, які живуть в цих чудових умовах: зі зростанням виробництва, з повноваженнями, і є інший Крим, де живемо ми, всі решта, в якому ціни зросли просто вкрай, і люди це на собі відчувають». Депутат від БЮТ додала, що, наприклад, «в Криму найдорожчий бензин в Україні».

Довідка УНІАН. У ВР АРК 100 депутатів. Більшість в нинішньому кримському парламенті має фракція Блоку «За Януковича!» (Партія регіонів і партія «Російський блок») разом з політичними союзниками.