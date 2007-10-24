У Криму школярі знімали порно (фото)

16-річного школяра, який організував порнозйомки однокласниці, ізольовано до училища соціальної реабілітації строком на 1 рік.

«Жорстокі дитячі забави закінчилися для кримського школяра судимістю та ізоляцією від однолітків. Суд застосував до нього примусові заходи виховного характеру. Рік підліток проведе поза межами Криму, в незвичній обстановці - в училищі соціальної реабілітації», - повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури АРК.

У жовтні минулого року шестеро учнів однієї із сімферопольських шкіл влаштували проводи однокласниці, яка збиралася на відпочинок до Москви. «Посидіти на доріжку», підлітки відправилися після першого уроку. Вони розташувалися недалеко від школи на дитячому майданчику де вживали спиртне. На проводи вони запросили й однокласницю з іншої компанії. Вона відмовилася випивати, а тому молодики силоміць примусили її розділити трапезу, - кажуть у прес-службі. - Від залитого спиртного дівчинка знепритомніла. Десятикласники зраділи такій нагоді - вони роздягнули жертву і зробили за допомогою вбудованої до телефону відеокамери кадри, які мистецтвознавча експертиза визначила порнографією».

Потім школярі відтягнули дівчинку ближче до дому, викликали швидку допомогу і навіть повідомили батька жертви про те, що його дочка потрапила у реанімацію. А самі відправилися в Інтернет-клуб, щоб розповсюдити по мережі зняте відео.

За фактом розповсюдження порнографії прокуратура Київського району Сімферополя порушила кримінальну справу. Організатора зйомок було визнано винним у вчиненні злочину і судом ухвалено обвинувальний вирок, за яким призначено покарання по ст.301 КК України та ізольовано до училища соціальної реабілітації строком на 1 рік.

«Батьків усіх учасників дійства притягнуто до адміністративної відповідальності, а керівники освітнього закладу понесли дисциплінарне покарання», - повідомляє прокуратура.

Прокуратура Криму ввела практику виїзних нарад «за кожним кричущим фактом вчинення правопорушень неповнолітніми». Перші збори за участю батьків і педколективу начальник відділу захисту прав і свобод неповнолітніх прокуратури Криму Ніна НОВІКОВА провела в школі, де й стався цей злочин.

...той самий дитячий майданчик недалеко від школи