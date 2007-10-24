Радмін не бажає наводити лад у земельних відносинах

Сімферополь. 24 жовтня. УНІАН. Прокуратура Криму звинувачує Раду міністрів АРК в небажанні наводити лад в земельних відносинах.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Криму, Рада міністрів Автономної Республіки Крим вважає недоцільним ухвалення Програми першочергових дій щодо впорядкування земельних відносин в Криму, боротьби зі злочинами в земельній сфері.

Як відзначає прес-служба прокуратури, ще минулого року за підсумками наради правоохоронці розробили проект даної Програми. «Для ініціації її розгляду Верховною Радою автономії та прийняття відповідної постанови, рішення наради з проектом Програми були направлені голові Ради міністрів АРК. Керівнику виконавчої влади пропонувалося залучитися до виконання Програми та ініціювати її ухвалення ВР Криму», - повідомляє прес-служба.

Як відзначають в прокуратурі, більше року в Радміні «розповідали про «шалену» діяльність з наведення ладу у сфері землекористування, виділення землі і вирішення проблем самозахватів, стверджували про подолання корупції в земельній сфері та вирішення питань депортованих громадян». Насправді ж, зазначає прокуратура АРК, виявилося, що більше року проект Програми з впорядкування земельних відносин ніхто не розглядав і не опрацьовував. Після неодноразових нагадувань до прокуратури надійшла відповідь, що кримський уряд «вважає недоцільним затвердження Програми».

«Така ж доля спіткала і інший проект, прийнятий на координаційній нараді керівників правоохоронних органів - Регіональну комплексну програму профілактики злочинності в Автономній Республіці Крим на 2006-2010 роки, - говорять в прокуратурі АРК. - Очевидно, місцева влада не має наміру співробітничати з правоохоронцями ні у сфері боротьби зі злочинністю, ні в питаннях впорядкування земельних відносин».