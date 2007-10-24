Таку рекламу в Криму обмежать

Сімферополь. 24 жовтня. УНІАН. Верховна Рада АРК на сьогоднішньому пленарному засіданні ухвалила рішення про проведення заходів, спрямованих на обмеження комерційної реклами алкогольних напоїв і тютюнових виробів у Криму з метою попередження і зменшення їх негативного впливу на здоров`я населення.

Відповідно до цього рішення заборонена реклама алкогольних і тютюнових виробів на об`єктах, що входять до складу майна Автономної Республіки Крим. У кримському уряді буде створена робоча група з проведення моніторингу розповсюдження такої реклами на території Криму.

Також кримський парламент своїм рішенням рекомендував органам місцевого самоврядування півострова заборонити розміщення реклами алкогольних і тютюнових виробів на об`єктах комунальної власності, і розробити регіональні стратегії рекламної політики, що передбачають, зокрема, кількісне обмеження комерційної реклами алкоголю і тютюну.

Ухвалення даного рішення обумовлене широким розповсюдженням реклами алкогольних напоїв і тютюнових виробів за допомогою зовнішньої реклами, що має негативний вплив на формування суспільної свідомості, і спрямовано на попередження і зменшення вживання алкоголю і тютюну населенням, на обмеження доступу до них дітей, на охорону здоров`я кримчан і зниження шкоди, яка заподіюється в результаті розвитку захворювань, викликаних курінням і вживанням алкоголю. Крім того, ухваленим рішенням визначені пріоритетні напрями при розробці стратегічних напрямів регіональної політики Криму у сфері реклами.