Скільки мільярдів необхідно для захисту доріг від зсувів?

Криму для забезпечення інженерного захисту автодоріг від зсувів необхідно 1,6 млрд грн.

Про це повідомив начальник Служби автодоріг АРК Валентин Завойчинський, повідомляє Кримське інформагентство.

В.Завойчинський каже, що сьогодні на автодорогах Південного берега Криму, які обслуговує відомство, загальна протяжність зсувів складає 403 км.

Протизсувні роботи проводяться на 7 ділянках, де швидкість сповзання грунту досягає 5 см на рік, що загрожує руйнуванням дорожнього покриття на трасі Сімферополь – Алушта – Ялта – Севастополь.

За даними В.Завойчинського, в поточному році на захист автодоріг Криму від зсувних процесів було виділено з Держбюджету 224,3 тис. грн.