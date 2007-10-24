Майже 18 тис. га земель сільгосппризначення не обробляється
14:54, 24 жовтня 2007Крым
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Ми дуже багаті?..
Сімферополь. 24 жовтня. УНІАН. В 2007 році сільськогосподарськими виробниками не обробляється 17,9 тис. га земель, які знаходяться в їх користуванні.
Як повідомоляє прес-служба кримського уряду, за словами голови республіканського комітету АРК по земельних ресурсах Миколи ГОЛУБЕВА, більше всього не обробляється земель в Белогорськом, Сакськом і Джанкойськом районах. Робота райдержадміністрацій цих районів в частині використання земель сільгосппризначення визнана недостатньою.
Для вирішення цієї проблеми урядом АРК буде створена робоча група по перевірці ефективності використання земель сільськогосподарського призначення.
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