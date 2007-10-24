Майже 18 тис. га земель сільгосппризначення не обробляється

Сімферополь. 24 жовтня. УНІАН. В 2007 році сільськогосподарськими виробниками не обробляється 17,9 тис. га земель, які знаходяться в їх користуванні.

Як повідомоляє прес-служба кримського уряду, за словами голови республіканського комітету АРК по земельних ресурсах Миколи ГОЛУБЕВА, більше всього не обробляється земель в Белогорськом, Сакськом і Джанкойськом районах. Робота райдержадміністрацій цих районів в частині використання земель сільгосппризначення визнана недостатньою.

Для вирішення цієї проблеми урядом АРК буде створена робоча група по перевірці ефективності використання земель сільськогосподарського призначення.