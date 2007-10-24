Податківці Криму зібрали гроші колегам, які постраждали від вибуху газу

Сімферополь. 24 жовтня. УНІАН. Працівники органів державної податкової служби Криму добровільно надали матеріальну допомогу сім`ям податківців, які постраждали від вибуху газу в Дніпропетровську.

Як повідомили УНІАН у Державній податковій адміністрації в АРК, в цілому по Криму податківці зібрали 66 тис. 270 грн., зокрема працівники ДПА в АР Крим – 15 тис. 950 грн.

«Кримські податківці власноручно писали заяви про утримання з їхньої заробітної плати сум для надання допомоги колегам, - повідомив голова ДПА в АРК Вячеслав БУСАРЄВ. - Ми розуміємо трагедію кожної сім`ї, яка втратила рідних і близьких, що залишилася без даху над головою». Всі зібрані гроші перераховані на розрахунковий рахунок профспілкової організації державної податкової адміністрації в Дніпропетровській області.