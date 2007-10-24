Кримчани на сторожі

Сімферополь. 24 жовтня. УНІАН. Поточного року за результатами перевірок звернень громадян прокурорами АРК виявлено 102 злочини та скасовано майже 200 незаконних рішень місцевих чиновників.

За повідомленнями кримчан було скасовано 184 незаконних рішень органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та контролю, до установ та організацій внесено 65 подань та приписів з вимогою негайно усунути порушення закону.

У 2007 році до прокуратури Криму надійшло 23,5 тисяч звернень кримчан. "Безпосередньо до керівництва прокуратури АРК на прийом звернулося 886 жителів півострова. Чверть від загальної кількості скарг було направлено для реагування до інших відомств, а по інших організовано прокурорські перевірки", - повідомляє прес-служба прокуратури.

Крім того, прокурори перевіряли й те, як розглядаються звернення громадян у інших державних установах та відомствах. За порушення вимог Закону України «Про звернення громадян» та неналежний розгляд скарг кримчан до відповідальності притягнуто 128 посадовців, у 76 документах прокурорського реагування чиновникам вказано на неприпустимість порушень в роботі із зверненнями громадян.