У Сімферополі вино закусять салом

У Сімферополь. 25 жовтня. УНІАН. 3 листопада в Сімферополі влаштують Свято сала і Свято вина.

На Святі сала жителів і гостей міста пригостять бутербродом площею близько 13 квадратних метрів, на виготовлення якого потрібно 50 кг сала і 130 буханців хліба, повідомили УНІАН в прес-центрі Сімферопольської міської ради.

На Святі вина буде організована дегустація і продаж продукції фермерів, колективних сільськогосподарських підприємств Криму, винзаводів.

Крім того, 3 листопада в Сімферополі пройде традиційний осінній сільськогосподарський ярмарок. До Сімферополя з ряду сільськогосподарських районів Криму буде привезено 900 тонн продукції.

Планується, що ціни на ярмарку будуть на 40-50% нижче ринкових. Так, яловичину рекомендовано продавати за ціною 16-17 грн., олію рослинне - по 6 грн., яйця - по 4 грн. «Ми контролюватимемо, щоб ці ціни були виконані, тоді успіх ярмарку буде забезпечений», - наголосив віце-мер Сімферополя Анатолій КВОКША.