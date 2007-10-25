Відділення АМКУ оштрафувало ”Кримгаз”
08:07, 25 жовтня 2007Крым
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За зловживання монопольним становищем
Сімферополь. 25 жовтня. УНІАН. Кримське відділення Антимонопольного комітету Украині (АМКУ)оштрафувало ВАТ "Кримгаз" в особі Феодосійського управління з експлуатації газового господарства на 8 тис. грн. за зловживання монопольним становищем.
Повідмляє прес-служба АМКУ.
Як встановило Кримське відділення, структурний підрозділ товариства не включав у договори на постачання населенню природного газу суттєві умови. "Зокрема, відомості про встановлені побутові лічильники", - повідомляє АМКУ.
Окрім цього, Феодосійське УЕГГ встановлювало різні ціни за послугу зі встановлення населенню побутових лічильників газу.
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