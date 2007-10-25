На нафтовиків відкрили справу

Сімферополь. 25 жовтня. УНІАН. Кримське відділення Антимонопольного комітету Украині (АМКУ)порушило справу за ознаками зловживання монопольним становищем з боку ТОВ "Атан-Крим", ТОВ "ТЕС-Авто" та Фірми "ТЕС" на регіональному ринку роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами.

Повідмляє прес-служба АМКУ.

Як з’ясувало Кримське відділення АМКУ, у жовтні 2007 року ці суб’єкти господарювання встановили ціни на моторні бензини, які на 8-10% вищі у порівнянні з іншими регіонами країни.

Наразі триває розслідування.