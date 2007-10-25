В Україні роздмухується черговий антиросійський шабаш?

Лідер комуністів Криму, народний депутат Леонід ГРАЧ вважає «антиросійським шабашем» те, що відбувається в Україні навколо акту вандалізму, здійсненому на Говерлі.

«На Україні за допомогою правоохоронних органів роздувається черговий антиросійський шабаш, який базується на претензіях до молодіжного крила Євразійського Союзу, представники якого нібито зробили акт наруги над державними символами України, встановленими на вершине гори Говерла», - каже Л.ГРАЧ.

Головний комуніст Криму заявляє, що «видно політичне замовлення», яке, на його думку, влаштовує, зокрема, Віктора ЮЩЕНКА. «Тому що аналіз дій правоохоронних органів, зокрема, МВС, не витримує ніякої правової критики, - говорить Л.ГРАЧ. - Органи МВС порушили кримінальну справу за фактом порушення громадського порядку, що не відповідає суті скоєного. А також слідство ведеться не по територіальній приналежності органів МВС».

Лідер комуністів Криму радить всім «подивитися глибше» і зрозуміти, хто «насаджує ідеологію вандалізму на Україні останні 16 років» : хто першим подав приклад зносити пам`ятники В.І.Леніну, полководцям, розвідникам і воїнам Радянської Армії, хто став переписувати історію, топтати пам`ять полеглих в роки Великої Вітчизняної війни, хто став "ставити в один ряд переможців і посібників фашизму...". На думку Л.ГРАЧА, це все «робить українська влада на чолі з В.ЮЩЕНКОМ».

Тому, відзначає Л.ГРАЧ, самому керівництву України "потрібно припинити займатися історичним і правовим вандалізмом".

Що ж до подій на Говерлі, то Л.ГРАЧ підкреслює: щодо прояву вандалізму відносно державних символів необхідно провести компетентне, не заполітизоване розслідування і в судовому порядку дати оцінку.

Як повідомлялося, Євразійський союз молоді заявив про знищення його активістами Державного герба України, встановленого на Говерлі – найвищій горі на території України, і перейменуванні вершини на пік Сталіна.

20 жовтня в.о. голови СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що Служба безпеки України встановила осіб, які здійснили наругу над державною символікою України на горі Говерла. За його словами, це троє молодих людей – «Леонід САВІН (1974 р.н.), громадянин України, який з березня цього року постійно проживає в Москві і є одним із провідних активістів цієї структури, відповідальним за функціонування веб-сайту ЄСМ. Другий - Олександр БОВДУНОВ (1986 р.н.), громадянин Росії, і третій - Валерій МАНТРОВ (1988 р.н.)».

Крім того, В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що СБУ одержані матеріали, які свідчать, що «цим ганебним вчинком координували з території Росії» керівники ЄСМ П.ЗАРІФУЛЛІН і О.ДУГІН, яким з червня минулого року на 5 років заборонено в`їзд до України.

Міліція порушила кримінальну справу за фактом наруги над державними символами України, встановленими на Говерлі.

Як говориться в ексклюзивному коментарі для УНІАН начальника Мережевої ставки Євразійського союзу молоді (ЄСМ) Павла ЗАРІФУЛЛІНА, люди, яких у Службі безпеки України вважають причетними до подій на Говерлі, не мають до них ніякого відношення. «Ці люди не мають відношення до нападу. У СБУ тремтять за свої посади, тому обвинувачують кого завгодно. У них (у СБУ – УНІАН) є дані, що вищезазначені люди входять до ЄСМ - тому що вони організували десятки операцій проти ЮЩЕНКА і НАТО в Україні, - зазначає П.ЗАРІФУЛЛІН. - Насправді акцію здійснили етнічні українці, які мають українське громадянство. Для ЄСМ це було дуже важливо - щоб символ окупації України було знищено самими українцями. Про їхнє місцезнаходження в СБУ нічого не знають».

Коментуючи заяву в.о. голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, П.ЗАРІФУЛЛІН заявив, що ЄСМ – це організація мережева. «Це значить, що наші українські структури працюють за принципами широкої автономії. Ми підтримуємо їх, зокрема інформаційно, але не даємо якихось конкретних завдань. У тому числі і щодо захоплення піку Сталіна (Говерли), - зазначив П.ЗАРІФУЛЛІН. - З іншого боку - для нас велика честь бути причетними до цього антифашистського акту опору».