Водій автобуса спіймався на перевезенні старовинних монет

Сімферополь. 25 жовтня. УНІАН. Водій рейсового автобуса «Кишеньов – Сочі» спіймався на перевезенні документів та старовинних монет.

Цікаву «передачку» виявили співробітники пункту пропуску «Крим» (м. Керч), повідомляє Державна прикордонна служба України.

Під час прикордонно-митного оформлення рейсового автобуса оглядова група звернула увагу на картонні коробки, які, за словами водія, його попросили відвезти з Кишеньова до Анапи. Вміст «передачі» виявився доволі незвичайним як для невинної посилки закордонним родичам: у ній прикордонники знайшли цілу пачку документів – 4 внутрішні та закордонні паспорти громадян Молдови, 1 румунський та 1 російський паспорти, 3 молдовські трудові книжки, 2 свідоцтва про народження та 1 військовий квиток громадян Молдови.

На додачу до всього цього у водія автобуса - громадянина Молдови - вилучили 7 старовинних монет.

В результаті документи вилучили для подальшої передачі в МЗС, а монети передали у митницю, де їх оцінять експерти.