У Севастополі обіцяють відновити гарячу воду

Севастополь. 25 жовтня. УНІАН. У Севастополі з початком опалювального сезону мають намір відновити постачання в житлові будинки гарячої води.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив директор ДКП „Севтеплоенерго” Михайло АНДРЕЄВ.

„Коли стабільно увійдемо в опалювальний сезон, тоді, думаю, почнемо подавати гарячу воду щоденно з 6 ранку до 22 вечора”, - сказав він. За словами М.АНДРЕЄВА, 24 жовтня у місті „практично розпочали опалювальний сезон”, почали „розкручувати” котельні низки енергорайонів, зокрема, найбільшу котельню міста у Камишовій бухті, а також котельню Північної сторони, котельні Нахімовського району і Балаклави. Крім того, додав директор, „за пару днів ми додатково підключимо котельні центра міста і 2-го енергорайону”, і вже „після цього комплексного гарячого випробування котельні стануть в гарячий резерв і будемо очікувати похолодання”.

Як повідомляв УНІАН, останні близько півроку гаряча вода населенню Севастополя через відсутність лімітів на газ для міста практично не подавалася, і лише в останні місяці подається за графіком кілька разів на тиждень по 2 години.